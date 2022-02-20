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Fenerbahçe, Kadıköy’de nefes aldı

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi

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Fenerbahçe, Kadıköy’de nefes aldı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.
Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenmeyi başardı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya rotasyonlu bir kadroya başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol bulmayı başaramadı.
Maçın ikinci yarısına daha etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede baskı kurmayı başardı. Müsabakanın 65. dakikasında Miguel Crespo'nun ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 67. dakikada Serdar Dursun gole çevirince sarı-lacivertliler öne geçti. 79. dakikada kalecinin müdahalesiyle yerde kalan Serdar Dursun, penaltı için ikinci kez topun başına geçti ve 81. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe, ligde Giresunspor'un ardından Hatayspor'u da mağlup etmeyi başardı.
 
 
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