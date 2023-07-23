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Fenerbahçe, kabuk değiştiriyor

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde kabuk değiştiriyor. Şimdiye kadar 8 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı lacivertliler, 7 isimle de yollarını ayırdı

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Fenerbahçe, kabuk değiştiriyor
Fenerbahçe, yaz transfer dönemini hareketli geçiriyor.
Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen yönetim, yeni sezon öncesi yoğun bir mesai yapıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal ile anlaşmadan önce transfer harekatını başlatan Ali Koç ve kurmayları, şimdiye kadar 8 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Ryan Kent ve Edin Dzeko ile başlayan hareketlilik, Umut Nayir ve Alexander Djiku ile devam etti.
Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz da takıma katılan diğer isimler oldu.
Sarı lacivertliler, bu süreçte 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı.
Real Madrid’in yolunu tutan Arda Güler ile beraber yaprak dökümü de başladı.
Geçen sezonun gol kralı Enner Valencia, Al Ahli’den kiralanan Ezgjan Alioski ve yeni sezon planlamasında yer almayan Mergim Berisha, Bruma, Ally Samatta ve Dimitris Pelkas ile vedalaşıldı.
Teknik direktör İsmail Kartal’ın yönetime sunduğu rapor neticesinde takımdaki değişim süreci devam edecek.
 
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