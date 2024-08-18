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Fenerbahçe İzmir'de 90+5'te yıkıldı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 90+5'te yediği golle rakibiyle 2-2 berabere kaldı

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Fenerbahçe İzmir'de 90+5'te yıkıldı
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Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Ahmet Narinç, Ogün Kamacı

Göztepe: Arda Özçimen, Nielsen (Dk. 90 Taha Altıkardeş), Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma Silva (Dk. 55 Bokele), Doğan Erdoğan (Dk. 65 Ahmed Ildız), Solet (Dk. 65 Tijanic), Dennis, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 55 Juan), Romulo

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 74 Mert Müldür), Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic (Dk. 87 Krunic), Saint-Maximin (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), En-Nesyri (Dk. 87 Cenk Tosun), Dzeko

Goller: Dk. 45+3 Dzeko (Penaltıdan), Dk. 45+7 En-Nesyri (Fenerbahçe), Dk. 68 Koray Günter, Dk. 90+5 Romulo (Göztepe)


Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı.

30. dakikada Göztepe'de Romulo'nun filelere gönderdiği topun ardından hakem Kadir Sağlam VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Atağın başlangıcında Kubilay Kanatsızkuş'un rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Kadir Sağlam, golü geçerli saymadı.

Fenerbahçe ilk yarının uzatmalarında 2 gol buldu. 45+3. dakikada Edin Dzeko'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçen sarı-lacivertli ekip, 45+7'de yeni transferi Youssef En-Nesyri'n kafa golüyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Takımının ikinci golünü atan Faslı yıldız En-Nesyri, ligde Fenerbahçe formasıyla ilk maçında golle tanıştı.

Ev sahibi Göztepe, 68. dakikada Koray Günter'in kaydettiği golle farkı 1'e indirdi: 1-2

İzmir ekibi 90+5'te Romulo Cardoso ile 2-2'lik eşitliği yakaladı. Kalan sürede başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
 

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 4'e Göztepe ise 2'ye yükseltti.

Göztepe, ikinci haftada da galibiyetle tanışamadı

Sezona deplasmanda Antalyaspor beraberliğiyle başlayan ligin yeni ekiplerinden Göztepe, ikinci haftada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e veda ettiği 2021-2022 sezonu dahil üst üste 16. lig maçını galibiyet alamadan tamamladı.

Koray Günter sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligdeki ilk golünü atarken, Romulo da sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'deki ilk golüne imza attı.

Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı

İkinci yarı başlamadan önce saha kenarına inerek tribündeki Fenerbahçeli taraftarların yanına giden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a tribünlerden yabancı maddeler atıldı.

Koç'un deplasman tribününe alınmayan bazı Fenerbahçeli taraftarlar olduğu için tribüne gittiği öğrenildi.

İkinci yarı başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra deplasman tribününden ayrılan Koç, saha kenarında yürüdüğü sırada birisinden aldığı darbeyle yere düştü. Daha sonra yerden kalkan Koç, protokol tribününe döndü. Müsabaka, bu sırada bir süre durdu.

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