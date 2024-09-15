Fenerbahçe ilk yarıda fişi çekti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabaka saat 17.00'de başladı.

İlk yarının 22. dakikasında Maximin ile 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 35. dakikada Saint-Maximin yere düşürülmesiyle penaltı kazandı. 39. dakikada Tadic topun başına geçti ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Fenerbahçe, ligin 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü evinde karşılaşacağı Galatasaray derbisi öncesinde hata yapmadı.

AMRABAT İLK KEZ SAHADA

Sarı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde kadroya dahil olan Sofyan Amrabat, ilk kez Kasımpaşa maçında kadroya girdi. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Faslı futbolcu, 81. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic, oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe ligde puanını 13'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükselirken Kasımpaşa 5 puanla 10. sırada yer aldı.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRDÜ

Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bugünkü müsabakayla seriyi 32 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 25 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.

