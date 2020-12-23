Fenerbahçe, ikinci yarıda açıldı

Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 kazandı

Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1 kazandı. Mücadelenin 6. dakikasında Başakşehir Mahmut Tekdemir'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 45+2. dakikada Nazım Sangare ile beraberliği sağladı. İkinci yarının 60. dakikasında Tisserand ile öne geçen Fenerbahçe 84. dakikada Gustavo ile farkı ikiye çıkardı. 89. dakikada Mert Hakan Yandaş maçın son golünü kaydetti ve Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Rafael ve 74. dakikasında İrfan Can Kahveci ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Başakşehir'in 9 kişi kalmasına neden oldu. Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk hakeme itirazdan dolayı 71. dakikada kırmızı kart gördü.