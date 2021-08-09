Fenerbahçe, hazırlıkları namağlup tamamladı

Fenerbahçe, son hazırlık maçında Süper Lig 'in yeni ekibi Giresunspor ile karşılaştı. Giresun Çotanak Stadı'ında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-1 kazandı.

Sarı-Lacivertlil ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Attila Szalai, 44. dakikada Serdar Dursun ve 76. dakikada Enner Valencia attı. Giresunspor'un tek golü 60. dakikada Joey Pelupessy'den geldi..

Fenerbahçe bu sonuçla sezon öncesi oynadığı 7 hazırlık maçında da yenilgi yüzü görmedi. Sarı lacivertliler, hazırlık maçlarından 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı ve sezon öncesi taraftarına umut verdi.