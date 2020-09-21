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Fenerbahçe Hatayspor'a takıldı

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Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Konuk ekibin 9 kişi kaldığı karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı

Fenerbahçe Hatayspor'a takıldı
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin (Dk. 82 Deniz Türüç), Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci (Dk. 68 Mert Hakan Yandaş), Ozan Tufan (Dk. 46 Sosa), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 69 Novak), Thiam (Dk. 46 Sinan Gümüş), Valencia
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 59 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 59 Traore), Ribeiro, Diouf (Dk. 69 Mirkan Aydın)
Kırmızı kartlar: Dk. 73 Ribeiro, Dk. 81 Sackey (Atakaş Hatayspor)
 
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Hatayspor'da Ribeiro 73. dakikada ve Isaac Sackey 81'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 
Bu sonucun ardından Fenerbahçe ve Hatayspor puanlarını 4'e yükseltti. 
 
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