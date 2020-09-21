Fenerbahçe Hatayspor'a takıldı

Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin (Dk. 82 Deniz Türüç), Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci (Dk. 68 Mert Hakan Yandaş), Ozan Tufan (Dk. 46 Sosa), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 69 Novak), Thiam (Dk. 46 Sinan Gümüş), Valencia
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Sackey, Aabid, Selim Ilgaz (Dk. 59 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 59 Traore), Ribeiro, Diouf (Dk. 69 Mirkan Aydın)
Kırmızı kartlar: Dk. 73 Ribeiro, Dk. 81 Sackey (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Hatayspor'da Ribeiro 73. dakikada ve Isaac Sackey 81'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe ve Hatayspor puanlarını 4'e yükseltti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.