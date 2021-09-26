Fenerbahçe Hatay'ın serisini bitirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe (Dk. 89 Bülent Cevahir), Riberio, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Lobjanidze (Dk. 71 Kamara), Boudjemaa (Dk. 63 Emre Çolak), Diouf, Traore (Dk. 89 Muhammed Mert), El Kaabi (Dk. 63 Louis)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Crespo), Gustavo, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 85 Mesut Özil), Rossi (Dk. 85 Pelkas), Berisha (Dk. 76 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 61 Osayi-Samuel)

Goller: Dk. 17 Rossi, Dk. 30 Novak (Fenerbahçe), Dk. 70 Louis (Atakaş Hatayspor)



Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 17. dakikada Rossi ve 29. dakikada Novak'tan geldi. Hatayspor'un maçtaki tek golünü ise 70. dakikada Saint-Louis kaydetti.

Bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 16 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Atakaş Hatayspor ise 13 puanda kaldı.

