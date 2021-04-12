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Fenerbahçe hata yapmadı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu

Fenerbahçe hata yapmadı
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'nin gollerini 56. dakikada Mert Hakan 71. dakikada Valencia ve 90+5. dakikada Sinan Gümüş kaydederken Gaziantep FK'nın tek golünü ise 66. dakikada Maxim kaydetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 66'ya yükselterek lider Beşiktaş'ın dört puan gerisinde zirve takibini sürdürürken, Gaziantep FK 50 puanda 6. sırada yer aldı.

Fenerbahçe’den iç sahada üst üste 2 galibiyet

Fenerbahçe iç sahada üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler 32. haftada Denizlispor ile oynanan müsabakayı Mbwana Samatta’nın golüyle 1-0 kazanmış, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Valencia, Fenerbahçe’nin en golcüsü

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig’de 7. golünü Gaziantep FK karşısında atarken, sarı-lacivertlilerde ligde en çok gol atan isim oldu.

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