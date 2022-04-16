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Fenerbahçe Göztepe'ye acımadı

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenen Fenerbahçe, son 9 maçta 8. galibiyetini aldı. Puanını 62'ye çıkaran ve 2. sıradaki yerini koruyan sarı-lacivertli ekibin gollerini Serdar Aziz ve penaltıdan Arda attı

Fenerbahçe Göztepe'ye acımadı

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Fenerbahçe, Serdar Aziz'in 4. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne tamamladı.

82. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 80. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Arda Güler, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Kale çizgisi üzerinde Rossi'nin dokunamadığı topu Moubandje uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen maçın hakemi Yasin Kol, Moubandje'nin Rossi'ye faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Hakem Kol, Moubandje'yi de direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

Penaltı için sarı-lacivertli ekipre topun başına 17 yaşındaki Arda Güler geçti. Top ile kaleciyi ayrı köşlere gönderen genç yıldız, farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesinin ardından çıkış yakalayan sarı-lacivertli takım, oynadığı son 9 maçta 8. galibiyetini aldı. Puanını 62'ye çıkaran Fenerbahçe, 2. sıradaki yerini korudu.

Ligde zor günler geçiren ve 10 maçtır kaybeden küme düşme hattındaki Göztepe ise 27 puanda kaldı. İzmir ekibinin ligde kalması için artık mucizeler gerekiyor...

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