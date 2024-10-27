Fenerbahçe golcüleriyle kazandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı En-Nesyri ve Dzeko'nun golleriyle 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk etti.

Sarı lacivertliler, 15. dakikada En-Nesyri ve 55. dakikada Dzeko'nun golleriyle maçı 2-0 kazandı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı. Ligde 3 maçtır kazanamayan Bodrum FK ise 10 puanda kaldı.

15. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında kaleci Sousa'nın topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasındaki En-Nesyri, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada sol kanatta iki kişiyi çalımlayarak geçen Saint-Maximin'in ortasında, İrfan Can Kahveci ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa'nın çeldiği topu, Dzeko kafayla En-Nesyri'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

27. dakikada Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek çaprazdaki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

55. dakikada Fenerbahçe, skoru 2-0 yaptı. Kaleci Sousa'nın uzaklaştırmak istediği topu kapan Amrabat, pasını Dzeko'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla top ağlarla buluştu.

82. dakikada sol kanattaki Cenk Şen'in ortasında Taylan Antalyalı altıpas içinde topla buluştu. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

