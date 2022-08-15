Fenerbahçe gol yağdırdı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde ilk galibiyetini alan Fenerbahçe mücadeleyi 6-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın gollerini King, Valencia(2), Emre Mor ve Arda Güler(2) kaydetti. Mücaelenin 16. dakikasında Kasımpaşa'dan Hasan Emre direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe ligde ilk galibiyetini alırken puanını dörde yükseltti. Kasımpaşa ise ligde ikinci maçından da mağlup ayrıldı.