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Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile yollarını ayırdı

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Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, 36 yaşındaki tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360’tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır. Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu’nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül’e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül." ifadeleri kullanıldı. 
 
 
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