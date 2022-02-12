Fenerbahçe, Giresun'da güldü

Süper Lig'in 25. haftasında GZT Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, 2 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Valencia'nın 1 gol ve 1 asitle damga vurduğu mücadeleyi 10 kişi bitiren Giresun'un galibiyet hasreti sürdü

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor'a konuk oldu.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 2. dakikasında ev sahibi GZT Giresunspor, yeni transferi Portekizli Chiquinho ile 1-0 öne geçti. Konuk Fenerbahçe, 30. dakikada Ekvadorlu forveti Enner Valencia ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada 2-1 öne geçti. Bu daikada ilk golü atan Valencia'nın pasını Yunanlı futbolcu Dimitris Pelkas, gole çevirdi.

82. dakikada ceza sahasına giren Valencia'yı düşüren Alexis Perez, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve GZT Giresunspor 10 kişi kaldı. Mücadelede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 2 haftalık aradan sonra 3 puan sevinci yaşayan sarı-lacivertli ekip, puanını 40 çıkardı. Küme düşma hattın uzaklaşma şansını kullanamayan ve galibiyet hasreti 5 maça çıkan Giresunspor ise 26 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı da Fenerbahçe aynı skorla 2-1 kazanmıştı.