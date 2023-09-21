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Fenerbahçe galibiyetle başladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini 3-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı

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Fenerbahçe galibiyetle başladı
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Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 3 golle geçti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'na galibiyetle başlangıç yaptı.

Temsilcimiz Fenerbahçe maça; Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Fred, Crespo, Kent, King, Batshuayi ilk 11'iyle başladı.

24. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 30. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 47'de Serdar Aziz'in attığı golle tabelayı 3-0 yaptı.

Nordsjaelland, 55. dakikada Oliver Villadsen'in golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hanesine 3 puan yazdırdı.

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