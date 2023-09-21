Fenerbahçe galibiyetle başladı

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 3 golle geçti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'na galibiyetle başlangıç yaptı.
Temsilcimiz Fenerbahçe maça; Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Fred, Crespo, Kent, King, Batshuayi ilk 11'iyle başladı.
24. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 30. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 47'de Serdar Aziz'in attığı golle tabelayı 3-0 yaptı.
Nordsjaelland, 55. dakikada Oliver Villadsen'in golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hanesine 3 puan yazdırdı.