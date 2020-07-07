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Fenerbahçe fırsat tepti

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Süper Lig'in 31. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, üst sıralara yaklaşıp Avrupa kupalarına katılma iddiasını güçlendirme hedefinde yara aldı

Fenerbahçe fırsat tepti

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi gelmed. 

Ev sahibi Gençlerbiriği 60. dakikada Rumen golcüsü Bogdan Stancu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole 81. dakikada kaptanı Emre Belözoğlu'nun sert şutuyla karşılık veren Fenerbahçe, kalan dakikalarda pozisyonlar bulmasına rağmen puan kaybını önleyemedi.

Bu maça kadar ligdeki son iki karşılaşmasını da kazanan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği engelini aşamadı.

Bu beraberlikle Avrupa kupalarına katılma şansını artırma fırsatını kaçıran Fenerbahçe puanını 50'ye; kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliğ ise 33'e yükseltti.

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