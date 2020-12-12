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Fenerbahçe evinde kaybetti

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Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon evinde üst üste 3. kez kaybetti

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Fenerbahçe evinde kaybetti

Bu sonuçla, Fenerbahçe 23 puanda kalırken, Yeni Malatyaspor puanını 16'ya yükseltti. Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez sahasında üst üste 3 maç kaybetti.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Yeni Malatyaspor, 9. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

22. dakikada Umut Bulut'un şık kafa golüyle farkı ikiye çıkaran sarı-siyahlılar, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Yeni Malatyaspor, 47. dakikada Youssouf Ndayishimiye ile farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybetti.

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