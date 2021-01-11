Fenerbahçe, Erzurum’dan zirveye uçtu

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde puanını 35'e yükselten ve lider Beşiktaş ile puanını eşitleyen sarı-lacivertliler zirveye ortak oldu

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Mete Kalkavan, Bahattin Duran, Ceyhun Sesigüzel

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle (Dk. 45 Kayacan Erdoğan), Cenk Ahmet Alkılıç, (Dk. 87 Murat Uçar), Teikeu, Hasan Hatipoğlu (Dk. 45 Mücahit Albayrak), Schwechlen, Osman Çelik, PetrusBoumal (Dk. 29 Donald), Emrah Başsan, Obertan (Dk. 45+1 BrahimDarri), Novikovas, RicardoGomes

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, MarcelTisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Fatih Yiğit Şanlıtürk), DimitrisPelkas (Dk. 86 Cisse), Sinan Gümüş (Dk. 63 Valencia), Thiam (Dk. 75 MbwanaSamatta),

Goller: Dk. 45+5 Mert Hakan Yandaş, Dk. 48 Pelkas, Dk. 51 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)



Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede BB Erzurumspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler 3-0'lık skorla hanesine bir deplasman galibiyeti daha yazdırdı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 45+5'te Mert Hakan Yandaş, 48'de DimitrisPelkas ve 51'de Sinan Gümüş'ten geldi.

Karşılaşma öncesi deplasmanda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki 7. galibiyetini elde etti. Dış sahada ligin en çok puan toplayan takımı olan sarı-lacivertliler, Erzurum'dan da galibiyetle ayrılarak bu alanda 22 puana ulaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanda kaldı.

