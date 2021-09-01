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Fenerbahçe, Diego Perotti ile yolları ayırdı

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Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı

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Fenerbahçe, Diego Perotti ile yolları ayırdı
Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
"YAKINDA BÜTÜN GERÇEĞİ ANLATACAĞIM"
33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasının altına, "Şimdi her şey hakkında gerçeği söylemekte özgürüm" yorumunda bulundu.
Arjantinli futbolcu ayrıca kendi sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ise, "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" ifadelerini kullandı
 
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