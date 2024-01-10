Fenerbahçe'den Kadıköy'de gol şov

Lider Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Karşılaşmaya "hat-tick" yapan sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko, damga vurdu

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dzeko'nun penaltıdan attığı golle öne geçti. Golün ardından Joshua King ile çok net bir fırsattan yararlanamayan sarı-lacivertliler, 32 ve 40. dakikalarda Dzeko ile güldü ve fark 3'e çıktı. Maçın 42. dakikasında Mert Müldür ile bir gol daha bulan sarı-lacivertliler, 44. dakikada Szymanski ile farkı 5'e çıkardı ve ilk yarı 5-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada Batshuayi'nin golüyle farkı 6'ya çıkardı. 83. dakikada Cengiz Ünder'in yerden sert pasında Uğurcan Yazğılı'nın kendi kalesine golüyle skoru 7-0'a getiren sarı-lacivertliler, Guilherme'nin 90. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 50'ye yükselten Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.

3 günde 2 kez rekor kırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 gün içinde oynadığı 2 maçta da rekor kırdı.

Ligin 19. haftasında İstanbulspor'a ilk yarıda 4 gol atarak bu sezon bunu başaran ilk takım olan sarı-lacivertliler, Konyaspor karşısında bulduğu 5 golle bu sezon ilk yarıda 5 gol atan ilk ekip ünvanını da aldı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, 3 gün içerisinde kendilerine ait rekoru geliştirmeyi başardı.

Penaltı VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı atışı, VAR kararıyla verildi.

Müsabakanın 7. dakikasında sarı-lacivertlilerin santrforu Edin Dzeko, Adil Demirbağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

Maçın hakemi önce pozisyonu devam ettirdi ve top yaklaşık 1 dakika oyunda kaldıktan sonra maçın hakemi VAR'dan uyarıldı.

VAR, 10. dakikada hakem Kadir Sağlam'a izleme tavsiyesi verdi ve hakem 11. dakikada penaltı kararına hükmetti.

Dzeko'dan hat-trick

Fenerbahçe'nin Boşnak santrforu Edin Dzeko, ligde gollerini sürdürdü.

Müsabakanın 11. dakikasında penaltıdan kaydettiği golle takımını öne geçiren 37 yaşındaki oyuncu, 32. dakikada ve 40. dakikada birer gol daha kaydederek hat-trick yaptı.

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor maçında da ağları sarsan tecrübeli santrfor, üst üste 2 maçta gol atmayı başardı.

Ligde sarı-lacivertlilerin oynadığı son 5 maçın 4'ünde gol bulan Dzeko, bu gollerle ligdeki gol sayısını da 16'ya çıkardı.

Dzeko ayrıca Gaziantep FK ve Pendikspor'un ardından Konyaspor'a da bir maçta 1'den fazla gol atmış oldu.

İrfan Can'dan top toplayıcı çocuğa tebrik

İrfan Can Kahveci, takımının 3. golünden sonra top toplayıcı çocuğa koştu.

Maçın 42. dakikasında Szymanski'nin pasında Mert Müldür topu ağlara gönderirken, sarı-lacivertlilerin taç atışını hızlı kullanmasını sağlayan top toplayıcı, golde önemli rol oynadı.

Bunun üzerine İrfan Can, golün ardından arkadaşlarından önce çocuğa koşarak ona sarıldı ve golü kutladı.

Mert Müldür siftah yaptı

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Bu sezon 1'i Avrupa'da 3'ü ligde olmak üzere 4 kez ilk 11'de forma giyen Mert, ilk golünü Konyaspor filelerine gönderdi.

İkinci yarı çift forvete döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ikinci yarısında çift forvetli formasyonla takımını sahaya sürdü.

Kartal, hat-trick yapan Edin Dzeko ile Sebastian Szymanski'yi oyundan alırken, bu isimlerin yerine Michy Batshuayi ile Umut Nayir'i görevlendirdi.

Batshuayi'nin 9. golü

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezon sarı-lacivertli formayla 9. golüne imza attı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında ağları sarsan Batshuayi, ligdeki 4. golünü kaydetti.

Bu sezon daha çok Avrupa maçlarında forma giyen ve o kulvarda 5 golü bulunan Batshuayi, toplamda 9. kez gol sevinci yaşadı.