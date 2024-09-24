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Fenerbahçe'den İsmail Kartal iddialarına yalanlama

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Fenerbahçe, Ali Koç'un İsmail Kartal'la görüştüğü yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

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Fenerbahçe'den İsmail Kartal iddialarına yalanlama
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Fenerbahçe, İsmail Kartal'la ilgili çıkan iddiaları yalanladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ali Koç'un İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirmediği belirtildi.
Açıklamada, "Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır." ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, ‘duyum aldım’ diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal’a ‘hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle’ dediği sözleri tamamen yalandır.
Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz."
 
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