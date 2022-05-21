Fenerbahçe'den farklı kapanış

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ligi ikinci bitiren sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde ön elem turu biletini aldı

Stat: Yeni Malatya Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Karim Hafez (Dk. 45+2 Yiğit Ulaş), Campi, Gameli, Barış Başdaş, Atakan Müjde (Dk. 46 Azubuike), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 79 Berat Mert), Nshimirimana, Umut Taniş (Dk. 65 Burak Yaz), Mustafa Eskihellaç, Haqi (Dk. 79 Enes Savucu) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Serdar Aziz (Dk. 64 Szalai), Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 64. Valencia), Luiz Gustavo, Rossi (Dk. 84 Arda Okan Kurtulan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 78 Sosa), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Dk. 78 Burak Kapacak) Goller: Dk. 32 Serdar Dursun, Dk. 57 Serdar Aziz, Dk. 75 İrfan Can Kahveci, Dk. 77 ve 89 Valencia (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Dk. 23 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, küme düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin galibiyet golleri 32. dakikada Serdar Dursun, 57. dakikada Serdar Aziz, 75. dakikada İrfan Can Kahveci, 77 ve 89. dakikalarda Valencia'dan geldi. Yeni Malatyaspor'da maçın 23. dakikasında Barış Başdaş kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu sonuçla 73 puanla Süper Lig'i ikinci sırada bitirdi. Küme düşen Yeni Malatyaspor ise sezonu 20 puanla tamamladı. Sarı lacivertlilerde Serdar Dursun bu sezon 15 gole imza attı.