Fenerbahçe'den bonservis başarısı

Transfer sezonunun flaş takımı Fenerbahçe, 12'inci takviyesini Marcel Tisserand ile yaptı. Sarı lacivertliler, renklerine bağladığı oyunculardan sadece ikisi için bonservis ödedi

Transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Fenerbahçe, 12'inci takviyesini savunmaya yaptı. Sarı lacivertliler, Wolfsburg'danMarcelTisserand ile anlaşmaya vardı.

Demokratik Kongolu oyuncudan önce yapılan 11 transferin sadece biri için bonservis ödeyen Fenerbahçe, toplamda 1,5 milyon euro harcadı. Sarı lacivertliler, Tisserand için de Alman kulübüne bonservis ödeyecek.

Defans hattına FilipNovak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, MarcelTisserand ve MauricioLemos'u transfer eden Fenerbahçe, orta sahasını ise geçtiğimiz sezona damga vuran isimlerle güçlendirdi.

Önce Mert Hakan Yandaş ardından da JoseSosa'yı alan sarı lacivertliler, iki isme de bonservis bedeli ödemedi.

Orta saha merkezine bir de genç bir isim katan Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti.

Hücum hattına ve kanatlara da takviye yapan Fenerbahçe; Enner Valencia, MameThiam, Sinan Gümüş ile birlikte genç santrfor Barış Sungur'u kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, Vedat Muriç'ten gelecek parayı; bir sağ bek, iki santrfor ve bir de sağ ön oyuncusu alarak değerlendirmek istiyor.

