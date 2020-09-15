banner480
banner69
210 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
71 0
 
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
32 0
83 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
408 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
36 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
17 0
banner460

Fenerbahçe'den bonservis başarısı

banner476

Transfer sezonunun flaş takımı Fenerbahçe, 12'inci takviyesini Marcel Tisserand ile yaptı. Sarı lacivertliler, renklerine bağladığı oyunculardan sadece ikisi için bonservis ödedi

Fenerbahçe'den bonservis başarısı
Transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan Fenerbahçe, 12'inci takviyesini savunmaya yaptı. Sarı lacivertliler, Wolfsburg'danMarcelTisserand ile anlaşmaya vardı.
Demokratik Kongolu oyuncudan önce yapılan 11 transferin sadece biri için bonservis ödeyen Fenerbahçe, toplamda 1,5 milyon euro harcadı. Sarı lacivertliler, Tisserand için de Alman kulübüne bonservis ödeyecek.
Defans hattına FilipNovak, Gökhan Gönül, Caner Erkin, MarcelTisserand ve MauricioLemos'u transfer eden Fenerbahçe, orta sahasını ise geçtiğimiz sezona damga vuran isimlerle güçlendirdi. 
Önce Mert Hakan Yandaş ardından da JoseSosa'yı alan sarı lacivertliler, iki isme de bonservis bedeli ödemedi.
Orta saha merkezine bir de genç bir isim katan Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti. 
Hücum hattına ve kanatlara da takviye yapan Fenerbahçe; Enner Valencia, MameThiam, Sinan Gümüş ile birlikte genç santrfor Barış Sungur'u kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe, Vedat Muriç'ten gelecek parayı; bir sağ bek, iki santrfor ve bir de sağ ön oyuncusu alarak değerlendirmek istiyor. 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.