Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor

Fenerbahçe, kadrodaki yabancı sayısını indirmeye çalışırken takıma yeni eklenecek isimleri de netleştirmeye çalışıyor.
Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu birinci transfer döneminin bitimi olan 8 eylüle kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda.
Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Meyer, Caulker'ın ardından Pelkas ile de yollar ayrılarak yabancı oyuncu sayısında yönetimin eli kuvvetlenecek.
Bu oyuncuların haricinde ise Berisha ve Novak ise gönderilecekler arasında yer alıyor.
Teknik direktör JorgeJesus'un hangi futbolcuları tercih edeceği henüz netleşmezken gönderilecekler listesinde sürpriz isimlerin olması da söz konusu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.