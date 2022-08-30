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Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor

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Transfer sezonunda sona yaklaşılırken Fenerbahçe, kadrodaki fazla isimlerle yollarını ayırmaya devam ediyor

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Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşüyor
Fenerbahçe, kadrodaki yabancı sayısını indirmeye çalışırken takıma yeni eklenecek isimleri de netleştirmeye çalışıyor.
Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu birinci transfer döneminin bitimi olan 8 eylüle kadar kadrosundaki yabancı sayısını 14'e indirmek zorunda.
Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Meyer, Caulker'ın ardından Pelkas ile de yollar ayrılarak yabancı oyuncu sayısında yönetimin eli kuvvetlenecek.
Bu oyuncuların haricinde ise Berisha ve Novak ise gönderilecekler arasında yer alıyor.
Teknik direktör JorgeJesus'un hangi futbolcuları tercih edeceği henüz netleşmezken gönderilecekler listesinde sürpriz isimlerin olması da söz konusu.
 
 
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