banner583
banner676
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
44 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
36 0
 
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
93 1
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
25 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
22 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
24 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
145 0
banner661
banner682

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi!

banner476

banner666
Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi!

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevine daha önce de çalıştıkları Portekizli Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2015-2016 sezonunda futbol A takımımızı çalıştıran Vitor Pereira ile yeniden anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Pereira'nın kariyerinde 5'i lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 8 kupa kazandığı belirtildi. Son olarak Çin'in Shanghai Port takımını çalıştıran Portekizli teknik direktörün ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçtiği vurgulandı.

Pereira'nın 2017-2020 yıllarında görev aldığı Çin Süper Ligi ekibine ilk sezonunda kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattığı ve bu süreçte bir de Çin Süper Kupası kazandığı kaydedildi.

Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira'nın Suudi Arabistan ve Türkiye dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.