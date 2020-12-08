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Fenerbahçe'de Valencia şoku

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Fenerbahçe'de Valencia şoku
Fenerbahçe'de Valencia şoku yaşanıyor. Ekvadorlu futbolcunun arka alt adele zarında 1. derece kısmi yırtık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ekvadorlu futbolcunun arka alt adale zarında 1. derece kısmi yırtık tespit edildi.
Geçtiğimiz haftalarda milli takım kampında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve sarı-lacivertli formasından uzak kalan 31 yaşındaki hücum oyuncusunun tedavisine başlandığı öğrenildi.
 
 
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