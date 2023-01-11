banner875
banner885
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
Kızlarda LTL, Erkeklerde Hala Sultan İlahiyat Koleji şampiyon
8 0
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
UKÜ ve Miracle Esentepe finalde
13 0
 
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
80. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
15 0
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi
16 0
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
Pera Larnaka Gençler Birliği’nden 5 günlük kamp
30 0
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
18 0
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
130 1
banner878

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği

banner476

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerin yarın başlayacak transfer döneminde önceliği sol bek ve santrfor bölgesi olacak

banner825
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği
Sol bekte Alioski ve Lincoln Henrique'nin performansından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, takviye yapmak istiyor.
Ön plana çıkan isim ise Parma'nın 21 yaşındaki oyuncusu Jayden Oosterwolde oldu. Sarı lacivertliler ile İtalyan ekibi arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe, hücum hattı için de transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Yönetimin; Joao Pedro'nun sakatlığı ve Enner Valencia'nın sezon sonu bitecek sözleşmesi nedeniyle bir santrfor transfer etmek istediği kaydedildi.
Vincent Aboubakar ismi gündeme gelirken, sarı lacivertli ekibin diğer alternatifleri de değerlendireceği gelen haberler arasında.
Diğer yandan Fenerbahçe, kış transfer dönemine Samet Akaydin takviyesi ile başladı.
28 yaşındaki stoperi, 4 Milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan sarı lacivertlilerde transfer hız kesmeden devam edecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.