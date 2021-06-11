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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için Lucien Favre veya Ralf Rangnick'ten birisi ile anlaşma zemini aranıyor

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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor
Bu iki çalıştırıcıdan birisiyle anlaşılamaması halinde alternatif isimler de bulunuyor. Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken bazı isimler öne çıkıyor.
Sarı lacivertlilerin bir numarasında LucienFavre bulunuyor. Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran 63 yaşındaki teknik direktörle görüşmeler sürüyor.
Şimdilik sarı lacivertlilerin teklifini kabul etmeyen İsviçreli teknik adam düşünmek için süre istedi.
Bir diğer önemli seçenek ise RalfRangnick. Deneyimli çalıştırıcı ile anlaşılması durumunda Samandıra'nın anahtarı kendisine teslim edilecek.
Yönetim tarzında geniş yetkiler isteyen Alman teknik adamın yanında Kenan Koçak'ın da yer alması bekleniyor.
Bundesliga 2'de Hannover 96'nın teknik direktörü olan ve iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmaya sıcak bakan Koçak da RalfRangnick ile çalışmaya olumlu bakıyor.
PSV Eindhoven Teknik Direktörü RogerSchmidt de sarı lacivertliler için öne çıkan isimlerden ancak Alman çalıştırıcıyı ikna etmek bir hayli zor.
54 yaşındaki teknik adam Avrupa'dan çok iyi bir teklif gelmemesi halinde takımından ayrılmak istemiyor.
MarcoSilva ise sarı lacivertlilerin son çaresi konumunda bulunuyor.
Silva'nınmenajerleri Fenerbahçe ile temasa geçerken Ali Koç ve kurmayları diğer görüşmelerden beklenen sonucun çıkmaması halinde Portekizli teknik adamı değerlendirecek. 
 
 
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