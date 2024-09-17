Fenerbahçe'de Tadic farkı

Fenerbahçe’nin 10 numarası Dusan Tadic, sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Sırp futbolcu, 9 resmi maçta 7 gole direkt etki etmeyi başardı

Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli takıma katılan yıldız futbolcu, İsmail Kartal döneminde 56 resmi maçta forma giydi. 16 gol ve 16 asistlik performans sergileyen Tadic, Fenerbahçe'nin en fazla forma giyen ismi olurken 32 golde pay sahibi oldu.

Sırp oyuncu bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Şu ana kadar 9 resmi maçta forma giyen Dusan Tadic, 3 kez fileleri havalandırdı, 4 defa asist yaptı.

35 yaşındaki futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen Fenerbahçe’nin en önemli isimlerinden bir tanesi olurken, Jose Mourinho’nun da değişilmezleri arasına girdi.

9 maçta 10 kez önemli şans yaratan Tadic, bu alanda da takımının en iyisi konumunda.

Ayrıca ligde 5 maçta; 3,6 kez kilit pas veren yıldız futbolcu, ön alanda takımın beyni olmaya devam ediyor.

