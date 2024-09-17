banner913
banner932
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
18 0
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
Yargıdan ‘bağımsızlık’ vurgusu
21 0
 
Tam gün eğitim için OGEM örneği
Tam gün eğitim için OGEM örneği
50 0
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
Özcan Deniz, Merit Royal Diamond’da yine gönülleri fethetti
35 0
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
Estonyalı atlet İstanbul'da ip üzerinde yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti
23 0
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
CTP, “Çocuklar okula, halk sokağa, Hükümet istifa” sloganıyla eylem yaptı
29 0
"Bu kadar aydır ne yapardınız?"
26 0
banner1032

Fenerbahçe'de Tadic farkı

banner1020

Fenerbahçe’nin 10 numarası Dusan Tadic, sergilediği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Sırp futbolcu, 9 resmi maçta 7 gole direkt etki etmeyi başardı

banner1045
Fenerbahçe'de Tadic farkı
banner971
Geçtiğimiz sezon sarı lacivertli takıma katılan yıldız futbolcu, İsmail Kartal döneminde 56 resmi maçta forma giydi. 16 gol ve 16 asistlik performans sergileyen Tadic, Fenerbahçe'nin en fazla forma giyen ismi olurken 32 golde pay sahibi oldu.
Sırp oyuncu bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor. Şu ana kadar 9 resmi maçta forma giyen Dusan Tadic, 3 kez fileleri havalandırdı, 4 defa asist yaptı.
35 yaşındaki futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen Fenerbahçe’nin en önemli isimlerinden bir tanesi olurken, Jose Mourinho’nun da değişilmezleri arasına girdi.
9 maçta 10 kez önemli şans yaratan Tadic, bu alanda da takımının en iyisi konumunda.
Ayrıca ligde 5 maçta; 3,6 kez kilit pas veren yıldız futbolcu, ön alanda takımın beyni olmaya devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.