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Fenerbahçe'de şok sakatlık

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Fenerbahçe'de sağ elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'de şok sakatlık
Sarı-lacivertli takımın 31 yaşındaki file bekçisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile yapılan hazırlık maçında talihsizlik yaşadı.
Harun, müsabakanın 63. dakikasında Jimmy Durmaz ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerde kaldı. Elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen deneyimli kaleci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
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