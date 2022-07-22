Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiğini açıkladı. 31 yaşındaki savunmacının 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ''Oyuncumuz Serdar Aziz’in bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'' denildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.