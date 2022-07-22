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Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku
Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edildiğini açıkladı. 31 yaşındaki savunmacının 1,5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ''Oyuncumuz Serdar Aziz’in bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'' denildi.
 
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