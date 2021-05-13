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Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

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Fenerbahçe Kulübünde olağan seçimli genel kurulun 29-30 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran'da yapılacağı bildirildi

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Stadı'nda 29-30 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak olağan seçimli genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran'da aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Tüzüğümüzün 25/2 maddesi gereğince, genel kurul giriş kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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