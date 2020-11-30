Fenerbahçe'de Perotti ve Kemal Ademi şoku

Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe'ye yıldız futbolcularından da kötü haber geldi. Kemal Ademi'de ikinci derecede yırtık tespit edilirken, Perotti'nin ise diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık belirlendi

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemal Ademi'ye yapılan muayenede ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Diego Perotti’nin ise yapılan MR görüntülemesi sonucu diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, iki oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edilirken, maçta bileğine darbe alan MauricioLemos’ta kırığa rastlanmadığı aktarıldı.



