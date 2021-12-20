Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitti

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takım teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Portekizli teknik adam, 2 Temmuz'da göreve gelmişti. Sarı-lacivertli takım ile ikinci dönemini geride bırakan 53 yaşındaki çalıştırıcı, 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Lider Trabzonspor'un 14 puan gerisindeki Fenerbahçe, 17 haftası geride kalan ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

25 maçta 11 galibiyet

Fenerbahçe'de ikinci Vitor Pereira dönemi aydınlık geçmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında 25 resmi maça çıkan Portekizli teknik adam 11 galibiyet elde ederken 7 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Süper Lig'de 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Portekizli teknik adam yönetiminde topladığı 28 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi elemelerinde Pereira yönetimindeki iki maçı da kazanan Fenerbahçe gruplarda ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 6 puanla üçüncü oldu ve Konferans Ligi'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde maç başına 1.60 puan ortalaması tutturdu.