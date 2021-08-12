Fenerbahçe'de Pelkas’ın omzu çıktı

Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcu DimitrisPelkas’ın sabah antrenmanında sağ omuzunun çıktığını açıkladı. Kulüp doktoru tarafından çıkan omuzu yeniden yerine oturtulan oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi

Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcu DimitrisPelkas’ın sabah antrenmanında sağ omuzunun çıktığını açıkladı. Kulüp doktoru tarafından çıkan omuzu yeniden yerine oturtulan oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncumuz DimitrisPelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

VALENCİA ANTRENMANDA YER ALAMDI

Süper Lig’in ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

