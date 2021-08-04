Fenerbahçe'de iki isim kadro dışı

Fenerbahçe'de VitorPereira'nın kararı doğrultusunda Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüreceği açıklandı

Süper Lig’in ilk haftasındaki Adana Demirspor maçına 11 gün kalan Fenerbahçe’de iki isim daha kadro dışı bırakıldı.

Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçı öncesinde resmi siteden açıklama yapan sarı-lacivertliler, Caner Erkin ile Sinan Gümüş’ün kadro dışı bırakıldığını duyurdu;

“Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz VitorPereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Fenerbahçe’de teknik direktör VitorPereira’nın kararı doğrultusunda Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, MameThiam ve Oğuz Kağan Güçtekin kadro dışı kalmıştı.

