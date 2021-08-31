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Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden biri olan Royal Antwerp, Samatta ve Zanka'yı kadrosuna katma noktasında sarı lacivertlilerle anlaştı

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Fenerbahçe'de iki ayrılık kapıda
Transferde hareketli saatler geçiren ve kadrosunu takviyeler yapmaya devam eden Fenerbahçe'de yabancı sınırı ile limit konusunda da adımlar atılıyor.
Gözden çıkarılan futbolcular için de görüşen Fenerbahçe, Belçika’nın Antwerp kulübü ile  Danimarkalı stoperiZanka’nın bonservisi konusunda 1 milyon euro bedel üzerinde anlaştı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden biri olan Royal Antwerp ile ayrıca sarı lacivertlilerin Tanzanyalı forvetiMbwanaSamatta'yı da kiralık olarak kadrosuna katma noktasında anlaşıldı.
İki futbolcunun da menajerleri maaş görüşmelerini yürütürken, maaşlar konusunda anlaşılması halinde ayrılıkların netleşmesi bekleniyor.
 
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