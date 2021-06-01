Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu teknik kadroda yer almayacak

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük dönemi sona erdi. Fenerbahçe Başkanı Koç, "Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. Yabancı bir hoca istiyoruz. Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi" açıklaması yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, Emre Belözoğlu'nun kulüpteki geleceğiyle soruyu şu yanıtı verdi:

"Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Emre ile devam etmek. Diğeri yabancı teknik direktörle devam edip Emre'ye tecrübe kazandırmak. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. Yabancı bir hoca istiyoruz. Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Koç, yeni teknik direktörün en geç sezon başı kampında olmasını istediklerini kaydetti. Koç, "Yeni teknik direktörün belli olması benim tahminim haziranın üçüncü haftasına kadar gider. Tercihimiz daha çok Portekiz-Almanya ekolü üzerinde" dedi.

"4-5 NOKTA ATIŞI TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Koç, "4 ya da 5 nokta atışı yapacağız. Gençleri saymıyorum. Onları alıp kiralayacağız. Minimum bir stoper, bir kanat, iki forvet belki de ya bir sağ bek, sol bek. Fırsat transferleri var karşımızda. Belki 15 milyon euroluk satışımız olabilir" dedi.

Fenerbahçe Başkanı, kamp döneminden sonra yeni Sportif Direktör'ün atanacağını duyurdu.

Ali Koç, 2. ya da 3. ligden bir kulüp satın almayı veya bir kulüple işbirliğine gitmeyi düşündüklerini belirtti.