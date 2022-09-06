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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi

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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev mesaisi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun ilk haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik direktör JorgeJesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 7 Eylül Çarşamba günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
DİNAMO KİEV MAÇINA MACAR HAKEM
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla oynayacağı ilk karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Tamas Bognar yönetecek. Bognar'ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ile Peter Kobor yapacak.
 
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