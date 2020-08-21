Fenerbahçe'de Alper Potuk’la yollar ayrıldı

Fenerbahçe, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

İşte o açıklama:

"2013 yılından itibaren formamızı giyen Futbol A Takımımızın oyuncusu Alper Potuk ile yollarımız ayrılmıştır. 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden oyuncumuzla görüşmeler neticesinde sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Alper Potuk'a Kulübümüze geldiği günden bu yana takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz"

