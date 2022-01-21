Fenerbahçe'de 6 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Kritik maç öncesi sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu belli oldu.
Kadroda uzun süredir sakatlığı süren Altay Bayındır'ın yanında Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Attila Szalai yer almadı.
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