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Fenerbahçe'de 10 eksik

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İstanbulspor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun son maçı öncesi 10 eksiği bulanan sarı lacivertlilerin, karşılaşmaya nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu

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Fenerbahçe'de 10 eksik
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Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu koruyor. Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaşmak için sezonu galibiyetle kapatıp, Galatasaray'ın 3 puan kaybetmesini bekleyecek.
Sezonun son haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak olan Sarı lacivertliler hazırlıklarını sürdürüyor.
10 eksiği bulunan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ın sahaya süreceği kadro merak ediliyor.
Kart cezalıları Alexander Djiku ile Michy Batshuayi karşılaşmada forma giyemeyecek. Derbide yaşanan olaylardan dolayı PFDK'dan ceza alan Jayden Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat da sahada olmayacak.
İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, İsmail Yüksek, Serdar Aziz ve Krunic ise sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak.
Bu oyuncuların yokluğunda Mert Müldür, Miha Zajc ve Joshua King gibi oyuncuların sezonun son maçında ilk 11’e dönmesi bekleniyor.
 
 
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