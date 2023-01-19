Fenerbahçe çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Sarı Lacivertli ekip, rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çaykur Rizespor ise kupaya veda etti.
Fenerbahçe'nin gollerini 12. dakikada Miha Zajc, 89. dakikada da Enner Valencia attı. Karadeniz ekibinin tek golü ise 26. dakikada Sinan Osmanoğlu'ndan geldi.
Maçın önemli anları
12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağda topla buluşan ve rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak çizgiye inen Arda Güler, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde bulunan Zajc'ın önüne yerden bıraktı. Sloven futbolunun gelişine şutunda top filelere gitti: 1-0.
26. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği buldu. Rakip yarı sahanın ortalarında sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Mendes'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.
89. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Emre Mor'un sağ çaprazdan arka direğe ortasına altı pasın solunda iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.