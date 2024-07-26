Fenerbahçe, Cengiz’le yolları ayırıyor

Fenerbahçe, Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı lacivertli ekip, 10 milyon avronun üzerinde bonservis geliri elde etmeyi planlıyor

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu…

Milli futbolcu, takımın ana planlamasında yer almıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, yönetime sunduğu raporda 27 yaşındaki futbolcu için gelecek tekliflerin değerlendirilebileceğini vurguladı. Bunun üzerine yönetim, oyuncunun temsilcisiyle iletişime geçerek son durum hakkında bilgi verdi.

Kanat rotasyonu geniş olan Fenerbahçe’de Saint Maximin, Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci, ilk aşamada kadroda düşünülen isimler olarak ön plana çıktı. Cengiz Ünder, Lugano ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu maçlarının listesine de yazılmadı.

Geçen sezon 15 milyon avro karşılığında Marsilya’dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcunun performansı beklenenin altında kaldı. Sarı lacivertli formayla 33 maça çıkan Cengiz Ünder, bu karşılaşmaların 18’ine 11’de başladı. 9 kez gol sevinci yaşayan milli futbolcu, 2'de asist yaptı.

