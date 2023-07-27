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Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini bitirmeye yakın

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Fenerbahçe Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştı.Sarı lacivertliler, Marsilya ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti. Sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor

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Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini bitirmeye yakın
Sarı lacivertlilerin, Cengiz Ünder transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Marsilya kulübü milli futbolcu için kapıyı 15 Milyon Avro'dan açmış olsa da, Fenerbahçe bu transferi 10 Milyon Avro'nun altında bir bedelle bitirmeyi hedefliyor.
Sarı lacivertlilerin, yeni teklifini 8 Milyon Avro ve bonuslar şeklinde güncellediği belirtiliyor. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, Cengiz Ünder’in Fenerbahçe’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
Altınordu altyapısında yetişen milli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Başakşehir’de forma giydikten sonra Roma’ya transfer olmuştu.
Cengiz Ünder, İtalyan ekibinde başarı ile geçirdiği 3 sezonun ardından Premier Lig ekiplerinden LeicesterCity’e kiralandı. Cengiz daha sonra Roma'dan Marsilya'ya kiralık olarak gitti.
Fransız ekibi, geçen sezon milli oyuncunun bonservisini 10 Milyon Avro'ya yakın bir bedel ile aldı. Cengiz Ünder, 2021-2022 sezonunda Marsilya forması ile 47 maçta 13 gol 5 asistle oynadı.
26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 5 kez fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi. 
 
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