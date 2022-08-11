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Fenerbahçe Çekya'dan turla dönüyor

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Slovacko ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi

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Fenerbahçe Çekya'dan turla dönüyor

Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe tur atlayan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak.

Slovacko maça; Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Holzer, Sasinka 11'iyle başladı.

Fenerbahçe ise sahaya; Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, 56. dakikada Serdar Dursun'un golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Slovacko, 58'de Ondrej Sasinka'nın attığı golle skora denge getirdi: 1-1.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya'da Slovacko ile 1-1 berabere kalarak turlayan taraf oldu. 

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