Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil'den geldi. Giresunspor'un maçtaki tek golünü 85. dakikada Doukara kaydetti.
Geçen hafta Medipol Başakşehir'e mağlup olan ve ligde 2 hafta sonra kazanan Fenerbahçe bu galibiyetle 13 puana yükseldi.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan GZT Giresunspor 1 puanda kaldı. Karadeniz ekibi Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı.
Giresunspor'da 40. dakikada Ibrahima Balde penaltı vuruşunu gole çeviremedi.