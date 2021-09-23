Fenerbahçe bu sefer hata yapmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti ve ligde 2 maç aradan sonra kazandı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte zirveyle puan farkını da 1'e indirdi. Mesut Özil, takımının ikinci golünü atarak Kadıköy'de bir ilk yaşadı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu ve 64. dakikada Mesut Özil'den geldi. Giresunspor'un maçtaki tek golünü 85. dakikada Doukara kaydetti. Geçen hafta Medipol Başakşehir'e mağlup olan ve ligde 2 hafta sonra kazanan Fenerbahçe bu galibiyetle 13 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan GZT Giresunspor 1 puanda kaldı. Karadeniz ekibi Süper Lig'deki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı. Giresunspor'da 40. dakikada Ibrahima Balde penaltı vuruşunu gole çeviremedi.