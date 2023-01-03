Fenerbahçe, Batshuayi ile geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 17.haftasında Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede Batshuayi'nin attığı gollerle Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Maç fazlasıyla liderliğe yükselen F.Bahçe, G.Saray derbisi için moral depoladı

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Fraport-Tav Antalyaspor, ABD'li forveti Haji Wright'ın 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan konuk Fenerbahçe, 55. dakikada Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Sarı-lacivertliler, 61. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltı atışı için topu başına geçen ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturan Batshuayi, hem kendisinin hem de takımının maçtaki 2. golünü kaydetti: 1-2

Uzatma dakikalarında Antalyaspor'un ağlarla buluşan topu, ofsayt nedeniyle skora dönüşmedi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Puanını 35'e çıkaran sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla Süper Lig'de liderliğe yükseldi. Bu galibiyetle Jorge Jesus'un öğrencileri 18. haftada oynayacağı Galatasaray derbisi için de moral depoladı.

Üst üst üçüncü mağlubiyetini yaşayan Nuri Şahin yönetimindeki Fraport-Tav Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.