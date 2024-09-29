Fenerbahçe, Antalya'da ikinci yarı galibiyete koştu

Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Mücadele 2-0 Fenerbahçe lehine sona erdi. Galibiyet golleri; 63. dakikada Tadic ve 81. dakikada Thalisson (kk)'dan geldi.

GALATASARAY'LA FARKI AZALTTI

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybını değerlendirerek aradaki farkı azalttı. Galatasaray'ın 19 puanda tamamladığı haftada, Fenerbahçe 16 puana yükseldi. Antalyaspor ise haftayı 8 puanla kapattı.

Gelecek hafta Fenerbahçe ligde Samsunspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise aynı haftada Rizespor'a konuk olacak.

