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Fenerbahçe, Antalya'da ikinci yarı galibiyete koştu

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Fenerbahçe, Antalya'da ikinci yarı galibiyete koştu
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Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta mücadelesinde  Antalyaspor  ile  Fenerbahçe karşılaştı. 
Mücadele 2-0 Fenerbahçe lehine sona erdi. Galibiyet golleri; 63. dakikada Tadic ve 81. dakikada Thalisson (kk)'dan geldi. 
GALATASARAY'LA FARKI AZALTTI
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybını değerlendirerek aradaki farkı azalttı. Galatasaray'ın 19 puanda tamamladığı haftada, Fenerbahçe 16 puana yükseldi. Antalyaspor ise haftayı 8 puanla kapattı. 
Gelecek hafta Fenerbahçe ligde Samsunspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise aynı haftada Rizespor'a konuk olacak.
 
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