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Fenerbahçe Altay Bayındır'ı satmayı düşünmüyor

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23 yaşındaki kalecinin gelişimini sürdüreceğine inanan sarı lacivertli yönetim, birkaç sezon sonra Altay’dan daha yüksek bir kazanç elde etmeyi düşünüyor

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Fenerbahçe Altay Bayındır'ı satmayı düşünmüyor
Fenerbahçe önümüzdeki sezon da kaleyi Altay Bayındır’a emanet etmeyi planlıyor.
23 yaşındaki kalecinin gelişimini sürdüreceğine inanan sarı lacivertli yönetim, birkaç sezon sonra Altay’dan daha yüksek bir kazanç elde etmeyi düşünüyor.
Fenerbahçe’de gelecek sezon da kadronun değişmez isminin Altay Bayındır olması bekleniyor.
1,5 milyon euro karşılığında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen 23 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz iki sezonda değerini katladı.
Başkan Ali Koç, gelişimini sürdüren başarılı file bekçisinin önümüzdeki sezonlarda daha iyi bir seviyeye çıkacağını düşünüyor.
Bu nedenle yönetim, Altay’ın en az bir sezon daha takımda kalmasını istiyor.
Teklifleri değerlendirmeme kararı alan sarı lacivertliler, ancak reddedilemeyecek bir teklif olması durumunda fikrini değiştirebilir.
Altay için önerilecek rakamın 20 milyon avro üzeri olması ve sunulacak teklif sonraki satıştan belli bir miktar pay vermeyi içerirse, o zaman masaya oturulacak.
 
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